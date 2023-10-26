تدابير سير لمدة 3 ايام من الصالومي باتجاه الدكوانة بسبب أعمال توسيع الطريق

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "بلدية الدكوانة ستقوم بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتد من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال - إشارة الدكوانة الكهربائية).

وذكرت المديرية، أن "هذه الأعمال ستؤدي إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخليةظك.

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".