أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "بلدية الدكوانة ستقوم بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتد من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال - إشارة الدكوانة الكهربائية).
وذكرت المديرية، أن "هذه الأعمال ستؤدي إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخليةظك.
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير لمدة 3 ايام من الصالومي باتجاه الدكوانة بسبب أعمال توسيع الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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