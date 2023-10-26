النشرة: كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن بعض محطات الضخ التابعة لمياه الشمال بسبب عدم تسديد الفواتير

افادت معلومات لـ"النشرة" بان "مؤسسة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن بعض محطات الضخ التابعة لمؤسسة مياه الشمال بسبب عدم تسديد الفواتير المترتبة عليها".

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