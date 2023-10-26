اتهامية جبل لبنان أصدرت قرارها في حق معنفي الأطفال في حضانة GARDE RÊVE في الجديدة

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية أميرة شحرور وعضوية المستشارين القاضيين هبة هاشم وجوزف تامر قرارها في قضية تعنيف الأطفال في حضانة Garde rêve، الذي اتهمت فيه المدعى عليها دجيني الحلو بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 189 و201 من قانون العقوبات، بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثّلة باحتمال وفاة أي من الأطفال، لا سيما الرضع منهم، اختناقا أو تأثرا بالضرب، خصوصا الواقع على الرأس من جراء أفعالها التعنيفية في حقهم، والتي لم تحجم عنها، رغم تنبيهها بخطورتها، ولم تفض بدورها الى هذه النتيجة لسبب خارج عن إرادتها، والظن بها بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و257 من قانون العقوبات لإقدامها على إيذاء البعض الآخر من الأطفال، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 584 لإقدامها على توجيه العبارات النابية في حق الأطفال وذويهم.

كما قضى القرار باتهام المدعى عليهما جومانة أبو سعيد وطوني مهنا بجناية المادة 547 معطوفة على المواد 219 و201 و189 بعد ثبوت سلوكهما السلبي المتمثل بامتناعهما عن إغاثة الأطفال المعنفين، رغم معرفتهما بجسامة وخطورة أفعال الضرب والتعنيف التي ترتكبها المدعى عليها دجيني الحلو في حقهم، وتوقعهما احتمال وفاة أي من الأطفال اختناقا أو تأثرا بالضرب، وفقا لما هو ثابت بمقاطع التسجيلات المصورة والصوتية، كما الظن بهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و275 و219 بالنسبة للمدعى عليها جومانا أبو سعيد لثبوت إقدامهما على ضرب وإيذاء البعض الآخر من الأطفال.