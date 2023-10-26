حقيقة وجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وغزة

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مصدر رسمي، ما يتم تداوله في وسائل إعلام غربية عن وجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف المصدر، لقناة القاهرة الإخبارية، أن الإدعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية بين مصر وقطاع غزة كاذبة ولا أساس لها من الصحة.