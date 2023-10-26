شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتهم تايوان بالدفع نحو «حرب خطيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (أ ف ب)

اتهمت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بدفع الجزيرة نحو «حرب خطيرة»، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن تايبيه تعتزم شراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتؤكد عزمها على استعادتها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه منذ وصول الرئيسة المؤيدة للاستقلال تساي إنغ وين إلى السلطة في تايوان عام 2016.

وزادت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وترسل عدداً متنامياً من الطائرات المقاتلة إلى محيط الجزيرة منذ آب/أغسطس، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن الحزب الديمقراطي التقدمي «يدفع بنسق متسارع تايوان إلى وضعية حرب وعنف خطيرة»، وذلك رداً على تقارير نشرت هذا الشهر تفيد بأن تايبيه تخطط لشراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد وو الخميس، أن القوات المسلحة الصينية «ستعزز تدريباتها العسكرية واستعداداتها للحرب».

كما ندد بالحضور الأمريكي في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بها الصين، لكنه قال إن «قنوات الاتصال مفتوحة دائماً» بين بكين وواشنطن.

والخميس أيضاً، أعلنت تايوان أن أسطولاً صينياً تتقدمه حاملة الطائرات شاندونغ دخل المحيط الهادئ عبر قناة باشي، وهو ممر مائي يفصل الجزيرة عن الفلبين.