شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة إسرائيل: تايوان صديقة ورد فعل الصين على هجمات «حماس» مزعج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه - (رويترز)

قالت المبعوثة الإسرائيلية لدى تايوان، الخميس، إن تايبيه «صديقة مقربة» تقدر إسرائيل دعمها لها، لكن رد فعل الصين على هجمات عناصر حماس «مزعج».

ومثل معظم الدول، لا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. لكن تايوان تعتبر إسرائيل شريكاً مهماً.

وتحركت تايبيه بسرعة للتنديد بهجمات «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعبرت عن دعمها القوي وتعاطفها مع إسرائيل.

وفي كلمة للصحفيين في تايبيه أشادت المبعوثة الإسرائيلية مايا يارون بالدعم القوي الذي تقدمه حكومة تايبيه، وعلى رأسها الرئيسة تساي إنج وين.

وأضافت «تايوان صديقة حميمة بحق لتايوان، ونحن نقدر بالفعل كل شيء يصلنا (منها). أتواصل على نحو وثيق مع وزير الخارجية، وأعتقد أن الناس قلقون بشدة».

ونددت الصين بالعنف والهجمات على المدنيين في الصراع بين إسرائيل و«حماس»، لكن وزير خارجيتها وانغ يي وصف أفعال إسرائيل بأنها «تتجاوز حد الدفاع عن النفس»، بينما لم يشر لـ«حماس» في تصريحاته.

وأكدت يارون خيبة أمل الحكومة الإسرائيلية، بسبب عدم تنديد بكين بهجمات «حماس».