شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد لقاء الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، تعديل موعد مباراة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، لتقام في الساعة الرابعة عصراً بدلاً من الساعة الثامنة، مساء الأحد المقبل.

وعدل مسؤولو الكاف موعد لقاء الإياب أيضاً، ليقام في الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل، بدلاً من الساعة الخامسة مساءً.

ونشر الأهلي المصري المواعيد الجديدة عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال قناته.

ويترقب جمهور الأهلي مواجهة فريق صن داونز، أملاً في تعويض الخسارة الكبيرة بخماسية، التي تلقاها الأحمر في آخر مواجهة للفريقين، في بطولة أبطال إفريقيا التي فاز بها الأهلي.