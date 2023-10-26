شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: وفد من «حماس» يزور موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة أسبوعية، الخميس، إن وفدا من حركة «حماس» يزور موسكو حالياً، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من الوفد الفلسطيني قوله، إن القيادي في «حماس» أبو مرزوق ضمن الوفد الزائر.

ووجهت موسكو اللوم في الأزمة الدائرة الحالية في غزة إلى فشل الدبلوماسية الأمريكية، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.

وقالت زاخاروفا أيضاً بشكل منفصل، إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أيضاً يزور موسكو في الوقت الحالي، وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين. وباقري كني هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الشأن النووي.