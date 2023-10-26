انت الان تتابع خبر تدمير برج مراقبة تابع للجيش اللبناني جنوبي البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "منطقة اللبونة - خراج بلدة الناقورة، تتعرض في هذه الأثناء إلى قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

واشتعلت النيران في مساحات حرجية واسعة عند الحدود الجنوبية اللبنانية اليوم، بسبب "القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية" التي ألقاها الجيش الإسرائيلي، فيما عملت طوافات الجيش على إخماد الحرائق.



فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحرائق جنوبي البلاد الناتجة عن قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا التي يطلقها الجيش الإسرائيلي، هي برسم المجتمع الدولي.

في حين تشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.