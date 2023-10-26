انت الان تتابع خبر من جديد.. اشتباكات مسلحة بمخيم "عين حلوة" جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترافقت الاشتباكات التي وقعت على محور الصفصاف - البركسات في المخيم، مع حركة نزوح في صفوف المدنيين.

وذكرت معلومات أولية أن "الاشتباكات بدأت في أعقاب اغتيال أحد العناصر في حي الصفصاف، وهو شقيق "ناشط إسلامي".



وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين مقاتلي حركة فتح والمجموعات الإسلامية قد سرى في المخيم منذ نهاية الشهر الماضي، بعد جولات عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى وأدت إلى حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة صيدا.