مبعوث أمريكي بشأن غزة: الوضع كارثي

وأضاف ساتيرفيلد بحسب "سكاي نيوز عربية": أولويتنا الآن هي أن نرى دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزة وبأسرع وتيرة".

وأوضح أن "الرئيس الأميركي قال إن ما فُعل لا يكفي ونريد أن نرى الدعم والمساعدات منقولة للمحتاجين بأمان ويجب زيادتها"، مؤكداً أن "التركيز أيضا أن نرى الرهائن الأجانب خارجين بأمان".



ولفت ساتيرفيلد الى أنه "المهم الآن ليس الجدال داخل الأمم المتحدة لأغراض سياسية، تغيرر الوضع في غزة يجب أن يتم بسرعة"، معتبراً أن "ما ينقل اليوم إلى غزة قطرة في محيط".

وتابع "الأمم المتحدة على الأرض كانت شريكا مميزا وحيويا لكل الجهود لإدخال المساعدات وتوزيعها من معبر رفح"، مشدداً بالقول "بالنسبة لي فإنني أثمن دورها الأمم المتحدة ووكالاتها على الأرض".