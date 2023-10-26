"أوتيس" ينشر الدمار ويخلف عشرات القتلى في المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الخميس، أن 27 شخصا على الأقل قتلوا واعتبر أربعة في عداد المفقودين بعد مرور الإعصار القوي "أوتيس" في مدينة "أكابولكو" ومنطقتها بجنوب غرب المكسيك.

ضرب الإعصار "أكابولكو"، ليل الثلاثاء الأربعاء، ترافقه رياح بسرعة 270 كلم في الساعة، تسببت بانقطاع الاتصالات مع المدينة ما حال دون ورود المعلومات بسرعة بشأن الخسائر البشرية والمادية.

وقالت روزا آيسيلا رودريغيز وزيرة الأمن، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لرئيس الجمهورية، "للأسف، تلقينا تقريرا من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصا وفقدان أربعة أشخاص".

وأكدت الوزيرة أن الاتصالات مع "أكابولكو" تعود تدريجيا.وقُطع الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة في اتجاه واحد فقط، بحسب الوزيرة.

ولا يزال العديد من الأشخاص في "أكابولكو"، التي تعد 780 ألف نسمة من دون كهرباء، اليوم الخميس، بعد أن اقتلعت الرياح عشرات الأعمدة الكهربائية.

وقال إريك هرنانديز (24 عاما) الأربعاء إن "أكابولكو كارثة تماما. ليست كما كانت من قبل. المتنزه دمر بالكامل، المباني، جميع الطرق".