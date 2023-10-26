الصحة العالمية تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن الأزمة الإنسانية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى أبعاد كارثية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور "أحمد المنظري"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه "من واجبنا الأخلاقي، أن نُطالب بالوصول دون عائق لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وأي تأخير أو إعاقة أخرى هو ببساطة أمر غير مقبول".

وأضاف: "نحن نصر على الوصول الفوري وغير المقيد لتقديم المساعدة العاجلة، كل لحظة تمر تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر، لا ينبغي للعالم أن يتسامح مع المزيد من العوائق أمام مهمتنا المتمثلة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر".

وحذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والجرب والقمل وجدري الماء بسبب سوء ظروف الصرف الصحي واستهلاك المياه من الآبار الزراعية، وهذا يزيد من تعرض سكان غزة لخطر الإصابة بأمراض معوية عنيفة مثل الزحار والكوليرا.

نتنياهو يُؤكد: الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في غزة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" في كلمة، أن الجيش يستعد للعملية البرية في قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء.

وأضاف نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه تم تحديد موعد العملية البرية بالإجماع من قبل مجلس إدارة الحرب، لضمان الظروف المثلى لجنودنا، مُردفًا بالقول "لن أخوض في التفاصيل".

وتابع قائلًا "يوم السابع من أكتوبر كان يومًا أسود في تاريخ إسرائيل وعلينا جميعًا تقديم إجابات بما في ذلك أنا ولكن فقط بعد الحرب وسيتم التحقيق في الفشل بشكل كامل".