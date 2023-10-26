"أن تصبح لامبيدوزا".. ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة إسبانية نائية

ياسر رشاد - القاهرة - كافحت مجموعة من المهاجرين المتعبين لسحب أنفسهم إلى ميناء لا ريستينغا، وهي قرية صيد في جزيرة إل هييرو الصغيرة في جزر الكناري الإسبانية.

الصليب الأحمر

وانهار بعضهم من الإرهاق وساعدهم موظفو الصليب الأحمر، تم اقتياد أحدهم على كرسي متحرك بينما كان السياح يأكلون في تراسات المطاعم على بعد أمتار فقط.

قال خافيير إغليسياس ، صاحب مطعم في المينا،"إنه لأمر لا يصدق أن نرى كيف يمكن للناس الاستمرار في تناول القريدس والحبار بينما يصل قارب المهاجرين خلفهم مباشرة"، ويحتوي على شاطئ رملي أسود ومركز للغوص.

وأضاف إغليسياس، أن "آلاف الأشخاص وصلوا في الأيام الأخيرة، بمن فيهم أطفال ورضع".

وتواجه جزر الكناري الإسبانية، وهي أكثر جزر الكناري غرب إسبانيا في المحيط الأطلسي، زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين الوافدين من أفريقيا الذين طغت على خدماتها الاجتماعية.

وقد وصل حوالي 6 مهاجر إلى هذه الجزيرة النائية التي تضم 000 شخص فقط - بين 11 يناير و 000 أكتوبر ، وفقا لأحدث أرقام وزارة الداخلية.

ويمثل هييرو نحو ربع المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري البالغ عددهم نحو 26,000 خلال هذه الفترة، بزيادة تقارب 80 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وقريبة من المستويات القياسية المسجلة في عام 2006.

القوارب تستمر في القدوم

وشهد يوم السبت وصول سفينة خشبية مكتظة ب 321 مهاجرا إلى الجزيرة ، وهو أكبر عدد يصل بعد في سفينة واحدة في الأرخبيل المكون من سبع جزر يقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

'غير طبيعي'

وقال رئيس الحكومة الإقليمية للأرخبيل فرناندو كلافيجو "إل هييرو أصبحت لامبيدوزا" في إشارة إلى الجزيرة الإيطالية الصغيرة في البحر المتوسط التي لطالما كانت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وطالب الحكومة المركزية الإسبانية بمنح الجزيرة مزيدا من المساعدات المالية لمساعدتها على التعامل مع التدفق وتسريع نقل المهاجرين إلى منشآت في البر الرئيسي الإسباني.

«ليس من الطبيعي أن يصلوا إلى إل هييرو. الرحلة أطول بكثير وأكثر خطورة»، قالت ماريا خوسيه ميلان، مديرة المشرحة في لاس بالماس، المدينة الرئيسية في جزر الكناري.

وهي التي غالبا ما يتم استدعاؤها عند العثور على جثث المهاجرين.

قال خبراء إن هدوء البحار أدى إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري من موريتانيا والسنغال في الأسابيع الأخيرة.

ولتجنب تشديد الرقابة في المياه قبالة البلدين الأفريقيين، يخاطر مهربو البشر ويرسلون القوارب بعيدا عن الساحل.

وهذا يجعل من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في إل هييرو ، التي تبعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلا) عن الساحل الغربي لأفريقيا ، حسبما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

"إنه الموت"

عبدو مناف نياني، البالغ من العمر 16 عاما من السنغال والذي وصل إلى هييرو في يونيو/حزيران بعد أن أمضى سبعة أيام في البحر على متن قارب مع 153 شخصا آخرين، لا يحب أن يقول الكثير عن العبور المحفوف بالمخاطر.

"أكلنا ، نمنا ، هذا كل شيء ... إذا كنت قد مت، فلا بأس بذلك"، كما يقول لوكالة فرانس برس في جزيرة تينيريفي المجاورة حيث يعيش الآن.

خطر الموت مرتفع

يمكن أن ينتهي الأمر بقارب المهاجرين إلى الانجراف غربا ويخطئ إل هييرو تماما "إذا نفد الوقود أو إذا لم يتمكنوا من توجيه أنفسهم أو إذا لم يتم التقاطهم من قبل رجال الإنقاذ البحري" ، كما يقول فيران مالول ، متطوع في الصليب الأحمر في لا ريستينغا.

"إذا ذهبت بعيدا جدا ... إنه الموت"، يقول خوان كارلوس لورينزو، منسق المفوضية الإسبانية للاجئين، وهي منظمة غير حكومية تعرف أيضا باسمها المختصر الإسباني CEAR.

قبل عامين، انتهى الأمر بقارب مهاجرين غادر موريتانيا إلى جزر الكناري إلى الانجراف على طول الطريق إلى جزيرة توباغو في منطقة البحر الكاريبي.

وعثر على جثث نحو عشرة مهاجرين قتلى على متن السفينة.