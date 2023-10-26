الراهبات يتحدثن عن موقفهن في الكنيسة الكاثوليكية بسينودس الفاتيكان

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم اجتماع استمر لمدة ثلاثة أسابيع في الفاتيكان، حول مستقبل الكنيسة الكاثوليكية، تحدثت مجموعة من الراهبات إلى الصحفيين عن عملهن في الكنيسة ، وأهمية أدوارهن ، وإحباطهن من القيود.

وبينما شعروا جميعا أنهم يمارسون بعض السلطة في أدوارهم الحالية ، فقد أعربوا عن أملهم في أن يتمكن سينودس الأساقفة والبابا فرانسيس من إحداث تغيير في التسلسل الهرمي للفاتيكان.

وكانوا يتطلعون بفارغ الصبر إلى سماع نتائج المحادثات.

سينتهي اجتماع السينودس في نهاية هذا الأسبوع وسيصدر الفاتيكان الوثيقة الختامية.

يتساءل الكثيرون عما سيتم تحديده بشأن القضايا الساخنة مثل المرأة في الحكم ودور LGBTQ + الكاثوليك.

وقالت ماري جون كودييروبيل، نائبة الأمين التنفيذي للاتحاد الدولي للرؤساء العامين، إنها سمعت أخبارا إيجابية من الأخوات الخمس من منظمتها اللواتي يشاركن في المناقشات.

"أرى أنه يتحسن ولكن كانت هناك بالفعل لحظات من الإحباط حيث نشعر أن التسلسل الهرمي للذكور يقوده حقا إلى حد كبير".

وأضافت أن منظمتها جزء من الكنيسة الكاثوليكية لذا عليها أن تعمل من أجل التغيير من الداخل.

هناك 365 عضوا مصوتا بما في ذلك البابا يشاركون في السينودس ، 54 منهم من النساء.

وللمرة الأولى، يمكن للنساء والعلمانيين التصويت على مقترحات محددة إلى جانب الأساقفة، وهو تغيير جذري دليل على اعتقاد فرانسيس بأن الكنيسة تتعلق بقطيعها أكثر من رعاتها.

السينودس هو تتويج لحملة غير مسبوقة لمدة عامين من الكاثوليك العاديين حول آمالهم في مستقبل المؤسسة.

وتشكو النساء منذ فترة طويلة من أنهن يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية في الكنيسة، ويحرمن من الكهنوت وأعلى مراتب السلطة، ومع ذلك فهن مسؤولات عن نصيب الأسد من العمل الكنسي، مثل التدريس في المدارس الكاثوليكية، وإدارة المستشفيات الكاثوليكية، ونقل الإيمان إلى الأجيال القادمة.

وقالت الأخت جين كوين إنها في إطار دورها كمديرة تنفيذية ل UNANIMA، وهي منظمة غير ربحية تعمل في مدينة نيويورك، تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وغالبا ما تجلس على الطاولة مع سفراء الأمم المتحدة.

لم تعتقد أن النساء بحاجة إلى أن يرسومات ليكون لهن سلطة في الكنيسة.

وأضافت ماماليفار بوريكو أنها بدأت عملها كأخت تخدم في منطقة لا يوجد فيها كهنة.

وقال بوريكو: "في بداية تدريبي الخاص، تم إرسالي إلى بلد، إلى مكان لم يكن لدينا فيه كهنة، كنا نحن (النساء) من ينظم الاحتفال للناس في رعيتهم".

"لم يعرف الناس الفرق بين الكاهن والأخت. لم يفتقدوا كهنتنا، ولهذا أقول إن لدينا قوة".

وتطالب النساء منذ فترة طويلة بأن يكون لهن دور أكبر في إدارة الكنيسة، على الأقل مع حقوق التصويت في المجامع الدورية في الفاتيكان، ولكن أيضا الحق في الوعظ في القداس والرسامة كقساوسة.

في حين أنهم حصلوا على بعض المناصب البارزة في الفاتيكان والكنائس المحلية في جميع أنحاء العالم ، لا يزال التسلسل الهرمي للذكور يدير العرض.

إن احتمال أن يؤدي هذا السينودس ، والدورة الثانية في العام المقبل ، إلى تغيير حقيقي في الموضوعات التي كانت محظورة سابقا قد أعطى الأمل للعديد من النساء والكاثوليك التقدميين.