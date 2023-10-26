مستشار ألمانيا: "السكان المدنيون في غزة هم أيضًا ضحايا حماس"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار الألماني "أولاف شولتس"، أن الزعماء الأوروبيين سيستغلون قمة بروكسل لإرسال إشارة واضحة حول دعمهم لإسرائيل "في جهودها للدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الخميس.

وفي تعليقات للصحفيين قبيل اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي، أضاف شولتس: "من المهم أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واعتبر أن السكان المدنيين في غزة "هم أيضًا ضحايا حماس".

وفي وقت سابق، اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن زيارات قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإسرائيل تهدف لمنع انهيار "الكيان الصهيوني" بعد أن تلقى "ضربة قوية وحاسمة".

وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تتابع بقلق وألم الأحداث التي تشهدها الأرض المقدسة، التي لها مكانة مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين واليهود.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

هذا وشدد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء، أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.