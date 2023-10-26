وزير الدفاع الإسرائيلي يُؤكد: العملية البرية في غزة ستحدث قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، بأنه على علم بالثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل في المعركة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال جالانت، في تصريحات له، "العملية البرية ستحدث قريبًا عندما تكون الظروف مواتية"، مُؤكدًا الاستعداد للدفاع والهجوم على كل الجبهات.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن ما حدث في 7 أكتوبر غير مسبوق مُنذ قيام الكيان.

وأضاف: "واجبي يحتم علي محاربة حماس وأنا مصمم على الانتصار".

ولفت جالانت، إلى أن "إسرائيل ستبذل كل الجهود المُمكنة لاستعادة الرهائن".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المُحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات

يستخدم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أسلحة كانت مُعدة لحرب بين تل أبيب وإيران، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وذكر موقع "آي 24" العبري، أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع حركة حماس بقنابل خارقة للتحصينات، وهي قنابل من صنع شركة بوينج، تم تقديمها كإشارة إلى جدية نوايا الأمريكيين فيما يتعلق بالهجوم على إيران فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف الموقع العبري، أن الاحتلال يشن غارات جوية كبيرة على قطاع غزة ويستخدم سلاح الجو عدة أنواع من القنابل الخارقة للتحصينات، والتي تستخدم لمهاجمة حماس تحت الأرض بما في ذلك الأنفاق التي يحفرها.