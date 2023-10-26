جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات

ياسر رشاد - القاهرة - يستخدم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أسلحة كانت مُعدة لحرب بين تل أبيب وإيران، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وذكر موقع "آي 24" العبري، أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع حركة حماس بقنابل خارقة للتحصينات، وهي قنابل من صنع شركة بوينج، تم تقديمها كإشارة إلى جدية نوايا الأمريكيين فيما يتعلق بالهجوم على إيران فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف الموقع العبري، أن الاحتلال يشن غارات جوية كبيرة على قطاع غزة ويستخدم سلاح الجو عدة أنواع من القنابل الخارقة للتحصينات، والتي تستخدم لمهاجمة حماس تحت الأرض بما في ذلك الأنفاق التي يحفرها.

وأوضح أنه عندما ظهرت النيات الإسرائيلية للحرب ضد إيران، قررت الولايات المتحدة تزويد الاحتلال بقنابل تخترق المخابئ، وهي تزن 250 رطلا "113 كجم" في عام 2021 بحسب ما أورده موقع "بلومبرج"، الذي أكد أن تل أبيب اشترت ألف قنبلة مقابل 735 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الشهداء إلى إلى 7028 شهيدًا حتى اليوم العشرين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، منهم 481 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضد مستوطنات غلاف غزة.

الصحة العالمية تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى أبعاد كارثية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.