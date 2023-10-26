خسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية بسبب حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بداية الصراع في غزة، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من ارتفاع المخاطر.

التراجع في مؤشر البنوك

وكانت البنوك الإسرائيلية قد حققت أرباحًا قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لكنها تتجه الآن إلى التراجع في الربع الرابع.

وأشار الخبير ألون جليزر إلى أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر.

وأضاف أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في إسرائيل، مما سيؤثر سلبًا على أداء البنوك.