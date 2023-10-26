ماضي الخميس يدعو لتطوير الخطاب الإعلامي ليستطيع مخاطبة الغرب وشرح مأساة الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، إلى ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي العربي تجاه القضية الفلسطينية ليستطيع مخاطبة الآخر، ولاسيما الغرب وشرح المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ماضي الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخاصة لملتقى قادة الإعلام العربي، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال)، بالتعاون مع هيئة ملتقى الإعلام العربي، تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة"، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري؛ في مقدمتهم الأستاذ علي حسن رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال الخميس: "إننا أمام مشكلة، فإذا لم نتكلم بوضوح وصراحة، فلن ننجز ولن نتقدم أي خطوة"، معتبرا أن المشكلة تكمن في أن الخطاب الإعلامي العربي خطاب عاطفي موجه للعرب، وأننا لا نجيد أن نخاطب أصحاب المشكلة والخصوم الحقيقيين.. حتى أننا لا نجيد الحديث مع من يتعاطف معنا في الغرب والدول الأخرى، وبالتالي لم نوصل أصواتنا"، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات عديدة في الجامعة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتم التفكير في إنشاء قناة عربية باللغة الإنجليزية لمخاطبة الغرب.



وأضاف: "يجب أن نضع تقييما حقيقيا لواقعنا وليس للآخرين"، منبها إلى أن الآلة الإعلامية الإسرائيلية أنشط كثيراً من العالم العربي.

وتابع: "نحن نعاني من مشكلة كبيرة في أدائنا الإعلامي في القضية الفلسطينية والقضايا العربية الموجهة للآخرين"، مشيرا إلى أن الصورة الذهنية لدى الغرب مختلفة عما لدينا ولا نستطيع أن نوصل لهم الحقيقة.



وأردف: "نحاول بقدر إمكانياتنا أن نقدم شيئاً يدعم هذا الموقف، وسوف ترفع توصيات هذا اللقاء لمجلس وزاء الإعلام العرب؛ لوضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه الوضع"، معربا عن تطلعه للخروج بنتائج إيجابية.



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