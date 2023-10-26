الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتقد الهجوم على مستشفى "المعمداني" في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "دينيس فرانسيس"، الهجوم على المستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "جريمة لا يُمكن تصورها"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال فرانسيس: "لعل الأمر الأكثر حساسية هو الهجوم على المستشفى الأهلي "المعمداني"، الذي أودى بحياة عدة مئات من الأشخاص. إنها جريمة لا يمكن تصورها".

ومع ذلك، فقد أدان رئيس الجمعية العامة أيضًا هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، قائلا إنه "يرفض ويدين عمليات القتل واحتجاز الرهائن".

الهجمات العشوائية على المدنيين في قطاع غزة

وأضاف: "في الوقت نفسه، أدين الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وحجم الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية الحيوية من قبل إسرائيل"، وقال إن القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة بعواقبه يثير قلقا عميقا.

وشدد فرانسيس على أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمكن أن يوفر ترخيصا للقمع العشوائي المفرط"، وشدد على أن "العنف يجب أن يتوقف".

وأكد: "أدعو إلى إطلاق سراح الرهائن دون شروط مسبقة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وفتح الممرات الإنسانية على الفور".

وفي مساء الثلاثاء 17 أكتوبر، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأفاد شهود عيان من داخل المستشفى: "القصف في ساحة المستشفى، الشهداء كلهم أشلاء محترقة، والمستشفى تحول إلى بركة من الدماء، وكان يضم مئات العائلات النازحة من القصف".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.