معاناة كبيرة في النيجر من العقوبات المرتبطة بالانقلاب

ياسر رشاد - القاهرة - لا تتذكر همسة دياكيت، آخر مرة تناولت فيها عائلتها المكونة من ثمانية أفراد وجبة جيدة.

وكانت قد حافظت عليهم ذات مرة من خلال بيع الخبز المقلي إلى أن أدى انقلاب في النيجر قبل ثلاثة أشهر إلى فرض عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مما أدى إلى تقليص الدخل في واحدة من أفقر دول العالم وترك الملايين مثل همسة يكافحون في غياب المساعدات.

قال الرجل البالغ من العمر 65 عاما، إن "ليس فقط الغذاء باهظ الثمن ، ولكن اللوازم المدرسية تضاعفت أيضا في السعر علي أيضا أن ألبس أطفالي، وقبل كل شيء، أتعامل مع أمراضهم»،.

بعد أن أطاح جنود النخبة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 يوليو ، واجهت البلاد عقوبات اقتصادية من الكتلة الإقليمية في غرب إفريقيا ، إيكواس ، وكذلك الدول الغربية والأوروبية بما في ذلك الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات لاحتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية.

وأغلقت الدول المجاورة حدودها مع النيجر وانقطع أكثر من 70 في المئة من الكهرباء التي تزودها نيجيريا بعد تعليق المعاملات المالية مع دول غرب أفريقيا وجمدت أصول النيجر في بنوك خارجية وحجبت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات.

والعقوبات هي الأكثر صرامة حتى الآن التي يفرضها التكتل الإقليمي في محاولة لوقف موجة الانقلابات في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة لكن لم يكن لها تأثير يذكر على طموح المجلس العسكري.

وبدلا من ذلك، أضرت بشدة بسكان النيجر البالغ عددهم أكثر من 25 مليون نسمة.

"ينفد التمويل والأدوية بسرعة. الناس ينفدون من الطعام "، قالت لويز أوبين ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في النيجر ، لوكالة أسوشيتد برس.

ومنذ ذلك الحين طلب منها المجلس العسكري مغادرة النيجر بسبب مزاعم بأن المنظمة الدولية تمنع مشاركة البلاد في أنشطتها ولم تعلق الأمم المتحدة على هذه المزاعم.

وقال أوبين إن هناك "ردود إيجابية" من جيران النيجر على فكرة إعادة فتح الحدود لممر إنساني ، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تلقت النيجر، ثالث أقل دولة نموا في العالم، في عام 2021 مساعدات بقيمة 1.77 مليار دولار، أكثر من نصفها للمساعدات الإنسانية وكذلك البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كل ذلك الآن في خطر.

حتى ميزانية البلاد لعام 2023 ، والتي كان من المفترض أن يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الدعم الخارجي المحتجز الآن من المانحين والقروض ، تم تخفيضها بنسبة 40٪.

وبدلا من ردع الجنود الذين أطاحوا ببازوم وإبقائه قيد الإقامة الجبرية، شجعت العقوبات المجلس العسكري.

وشكلت حكومة انتقالية يمكن أن تبقى في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويبدو أن هذا يحظى بدعم العديد من النيجريين الذين شعروا أن أداء الحكومة الديمقراطية كان أقل من توقعاتهم، وفقا لصديق أبا، الباحث النيجيري ورئيس المركز الدولي للتفكير للدراسات في مركز أبحاث الساحل.

وحتى في الوقت الذي يشعرون فيه بوطأة العقوبات، يقول كثير من الناس في شوارع العاصمة نيامي، إنهم يؤيدون الانقلاب.

ويرفضون مخاوف الغرب الذي يرى النيجر آخر شريك استراتيجي متبق له في حربه ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وقال آبا: "يرى الجيش أن الشعب يدعمهم، لذلك يستخدمون هذا الدعم كأداة للشرعية للتمسك بالسلطة". وأضاف أنه بالنسبة لبعض أنصار المجلس العسكري، فإن المصاعب التي جلبتها العقوبات هي تضحية تستحق.

"حب الوطن جعلنا ننسى الأوقات الصعبة التي يمر بها البلد بأكمله"، قال عبده علي، أحد المؤيدين في العاصمة. لا أحد يهتم بهذا الارتفاع في أسعار السلع".

وقد يختلف عمال الإغاثة وغيرهم من المراقبين الذين يعملون مع السكان المحليين مع هذا الرأي.

قالت الدكتورة سومانا سونا سفيان، الأمنية العامة لنقابة الصيادلة في النيجر، إن "نحن نحاول الاستجابة لوضع كارثي للبلاد" .

تنفد الإمدادات الأساسية من العديد من الصيدليات في جميع أنحاء النيجر في وقت تواجه فيه البلاد حالات طوارئ صحية عامة بما في ذلك الكوليرا.

في محاولة يائسة لإيجاد حل ، بدأت الصيدليات في إعطاء المرضى أدوية بديلة لتلك التي يحتاجونها.

الغذاء ينفد أيضا. وقال المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية "يؤثران بشكل كبير على قدرة المجتمعات على تغطية نفقاتها".

وقالت المنظمة إن 3.3 مليون شخص في النيجر يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى قبل الانقلاب.

والنيجر هي ثاني أكبر دولة في غرب أفريقيا من حيث المساحة لكنها غير ساحلية مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على التجارة مع جيرانها التي توقفت الآن وكانت إمدادات الغذاء والدواء من بين أكبر المنتجات المستوردة العام الماضي.

والآن، على الحدود مع بنين، تصطف الشاحنات المحملة بالسلع ومواد الإغاثة لعدة كيلومترات في انتظار دخول النيجر، على الرغم من أن بعضها يعبر إلى بلدان أخرى.

وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 9 طن متري (000 طنا) من شحنات برنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك الأغذية المتخصصة لعلاج سوء التغذية والوقاية منه، المتجهة إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورة لا تزال محاصرة بين بنين وتوغو.

ويخشى المنسق المقيم للأمم المتحدة من أن هدف الوصول إلى ما لا يقل عن 80 في المئة من 4.4 مليون شخص مستهدف بالمساعدات الإنسانية في النيجر هذا العام قد يكون في خطر.

بالنسبة للعديد من العائلات، ضربتهم العقوبات في الصميم.

ويعتقد أن ما يقرب من واحد من كل خمسة نيجيريين هم من مربي الماشية، وفقا للبنك الدولي. تمكنوا من تصدير حية بقيمة 10 ملايين دولار إلى نيجيريا في عام 2021 لكنهم الآن يائسون للعثور على سوق بديلة.

في جميع أنحاء النيجر، ترتفع أسعار المواد الأساسية. وقفز سعر كيس الأرز الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغراما (55 رطلا)، وهو الغذاء الرئيسي الرئيسي، بأكثر من 50 في المئة منذ فرض العقوبات.

"مخزوناتنا تنفد بين عشية وضحاها، حيث لا شيء يعبر الحدود لتزويدنا. وعندما ينفد المخزون، سنغلق متاجرنا ببساطة،" كما أفاد أمبوطة إدريسا، مدير مستودع كبير لبيع الحبوب في نيامي.

وأغلقت شركات أخرى أبوابها بعد أن تكبدت تكاليف إضافية لتشغيل المولدات بعد أن قطعت نيجيريا التيار الكهربائي.

بالنسبة للنيجيريين مثل دياكيتي، التي تكافح من أجل إطعام أسرتها، فإن الشاغل الرئيسي هو منع أطفالها من الذهاب إلى الفراش على معدة فارغة. وقالت إن آمالها تتلاشى مع مرور كل يوم.



