بايدن يُوجّه بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا إطلاق النار في "مين" الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية بعد حادثة إطلاق النار في ولاية "مين" التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصًا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال بايدن إن الخطوة هي "تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها"، في إشارة إلى إطلاق رجلٍ النارَ، مساء الأربعاء، في مواقع مختلفة من مدينة ليويستون.

ولم تُصدر السلطات بعد حصيلة رسمية للقتلى، إلا أن مسؤولين محليين يقدرون أنها تتراوح ما بين 16 و22 شخصا.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء عملية إطلاق نار في مدينة ليوستون بولاية مين الأمريكية.

كما أعلنت الشرطة في ولاية مين الأمريكية تحديد هوية المتهم بإطلاق النار.

بايدن يكشف حقيقة علاقته بتأخر الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

صرح الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بأنه لم يطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء.

وأكد "بايدن"، أنه لا عودة للوضع الذي كان قائمًا في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، مُشددًا على أن إسرائيل التمسك بقوانين الحرب وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء.

وأضاف: "لست واثقًا من عدد القتلى الذي تعلنه حماس، علينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين".

وتابع: "المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل".