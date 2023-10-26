شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: التفاعل الدولى مع قمة القاهرة للسلام نقطة تحول بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قمة القاهرة للسلام 2023 أكدت دعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية وموقفها التاريخي الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القمة ألقت الضوء على حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تحدث المجتمع الدولي كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار، إضافة إلى بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً أساسياً للحل.

وأكد غنيم، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام من مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء مما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة، ومن ثم القمة وضعت أسس لحل أزمة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحتى يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأن التفاعل الدولي مع القمة عكس ما تُعول الأطراف الإقليمية والعربية على مصر وثقتها في دورها لتعزيز السلام والأمن بالمنطقة واستعادة الهدوء لقطاع غزة.

وأشار غنيم، إلى ان مصر ترعى على مر التاريخ القضية الفلسطينية، ودائما أكبر داعم لها والتي تتمسك بمؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عنه مهما كانت التحديات، لاسيما وأن القضية الفلسطينية، راسخة في وجدان كل مصري ومصرية.