شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": قمة السيسي وماكرون تؤكد على موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بـمجلس النواب، إن القمة التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي هي تأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت لدعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية دون حل عادل.

وأوضحت رشاد، في بيان لها أن الرئيس السيسي أكد على رفض تهجير الفلسطينيين أو حل القضية على حساب دول الجوار، علاوة على أن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي قاطعة وحاسمة برفض مصر لخطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة بريًا، لافتة إلى أن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة مما ينتج عنه الكثير والكثير من الضحايا المدنيين.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، عن السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين، بمثابة تكليل لجهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وإنهاء القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت أمين سر إعلام النواب، أن الرئيس السيسي يبذل الكثير من الجهد لكي يصل الصوت الفلسطيني إلى العالم، مما انعكس وتبلور في صورة زيارات متكررة ومباحثات مستمرة من قِبل زعماء العالم، الذين أصبحوا على يقين أن مصر تسعى إلى إرساء السلام في المنطقة.