شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إفريقية النواب": قمة مصر وفرنسا وضعت حلول عاجلة لإنهاء معاناة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وضعت الحلول العاجلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب الجبلي، في بيان له أصدره اليوم الخميس، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، بسرعة التحرك لتنفيذ ما جاء في قمة القاهرة وباريس بعد تطابق وجهتي نظر الرئيسين السيسي وماكرون حول مختلف الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتداعياتها الخطيرة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقال الدكتور شريف الجبلي إنه يجب على مختلف دول العالم تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية لتخفيف حدة الكوارث داخل قطاع غزة، خاصة بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المياه والكهرباء ونقص الغذاء والدواء داخل القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بإعطاء أولوية قصوى لملف حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن مصر كانت حريصة على أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما أكد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويتمتع شعبها بكل حقوقه بجانب استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة عاجلة والوقف الفورى لإطلاق النار، مشيدًا بجهود مصر المكثفة إقليميًا وعربيًا ودوليًا لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الهجوم الغاشم تجاه سكان غزة، ومؤكدًا أن ما تقوم به سلطات الإحتلال الإسرائيلى بمثابة محاولة لإبادة الفلسطينيين، وأن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم يستوجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وتجريم استخدام سياسة التجويع ومنع المياه والكهرباء والدواء، التى يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تمتد إلى حرب الإبادة الجماعية والقتل العشوائى والممنهج للأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المستشفيات والكنائس والمساجد ومحطات المياه والكهرباء وتفجير المنازل.

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك جيدًا التحذير الواضح والحاسم من الرئيس السيسى خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي ماكرون من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البرى لقطاع غزة، نظرًا لأنه سيؤدى إلى العديد من المخاطر الوخيمة التي ستؤثر سلبيًا على المنطقة، مؤكدًا على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه هذا الملف.