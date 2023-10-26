شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تلتقى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان في استقبال الوفد المرشح الرئاسي حازم عمر، والمنسق العام لحملته الرسمية، وعدد من لجان الحزب وأعضائه في الأمانات المختلفة.

وعرض وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف علي مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأشار المرشح الرئاسي حازم عمر إلى أنه مرشح الحزب بعد قرار هيئته العليا بخوض الانتخابات الرئاسية كونه أرفع الاستحقاقات السياسية، وعرض المرشح الرئاسي بالتفصيل لوفد التنسيقية ملامح برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأولويات العمل في القضايا والتحديات المختلفة.