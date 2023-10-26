شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: مصر تقود أشرس معاركها الدبلوماسية لوقف التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على الجهود المصرية في تقديم يد العون والمساعدات للأشقاء في فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تقود أشرس معاركها الدبلوماسية لوقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات.

وأضاف أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة؛ للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في قطاع غزة، موضحًا أن كل ما تفعله مصر هو الرد على استخدام القوة بالقوة.

وأشار إلى أن مصر ترد على القوى العسكرية لإسرائيل بالقوى الناعمة من خلال حشد المجتمع الدولي في أفضح الممارسات للطرف الآخر وفي نفس الوقت اتخاذ موقف دبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.