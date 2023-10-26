محكمة قطرية تصدر حكماً بالإعدام على 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

اعلنت الحكومة الهندية في بيان، إن محكمة قطرية أصدرت حكماً بالإعدام على ثمانية هنود اعتُقلوا في قطر العام الماضي، وذكرت في البيان: "صدمنا بشدة من الحكم".

وأوضح البيان أن الحكومة الهندية تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية"، وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية". ولفتت الى انه "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".

بدوره، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية، ومنهم الوزير سوبرامانيام جيشينكار، في وقت سابق، إن الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة للهنود الثمانية "ليست واضحة تماماً".

يشار إلى أن وسائل إعلام أفادت في وقت سابق، بأن قطر تحاكم الضباط الثمانية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 29 آذار الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن السلطات القطرية اعتقلت الرجال الثمانية في آب 2022 بتهمة التجسس، وفق "رويترز".

ولم تعلن الحكومتان الهندية والقطرية رسمياً عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية، وهم مسؤولون سابقون بالبحرية الهندية وكانوا يعملون في شركة خاصة بقطر.

يشار إلى أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.