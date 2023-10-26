"النشرة": الجيش الإسرائيلي يقصف في هذه الأثناء تلة اللبونة ما أدى إلى إشعال النار من جديد

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف في هذه الأثناء تلة اللبونة ما أدى إلى إشعال النار من جديد".

وكان قد أعلن الدفاع المدني، قبل قليل، أنه "تمت السيطرة على النيران في تلة اللبومة واقتصرت الاضرار على خسائر في الثروة الحرجية الشديدة التنوع".

وعند تنفيذ عملية الإطفاء في أحراج اللبونة تعرض أحد عناصر مركز صور العضوي لإصابة طفيفة نتيجة انفجار لغم أرضي أدخل على إثرها إلى المستشفى وقد خرج منها منذ قليل ليعود الى المركز.

وكان قد غادر عناصر الدفاع المدني بعد أن تأكدوا من تبريد تلك المساحات المحترقة وتسلم الجيش اللبناني مراقبة المنطقة نظرا لخطورة الأوضاع.