"حزب الله" نشر مقطع فيديو للحظة استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو للحظة استهداف عناصره وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

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