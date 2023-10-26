الدفاع المدني: أحد عناصرنا تعرض لاصابة نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء تنفيذ عملية إطفاء بأحراج اللبونة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أن "عناصرها من كافة المراكز الإقليمية والعضوية في محافظتي الجنوب والنبطية، وبمساندة المراكز التي استقدمها مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار التزاماً بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، من صيدا والصرفند والدامور وشحيم والباشورة والغبيري وجبيل، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً تمكنوا من إخماد النيران التي أتت على مساحات حرجية شاسعة في البلدات الحدودية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي".

وأوضحت أن "الأحراج هي عيتا الشعب (الحدت، خلة وردة، تلة الراهب) حيث تساقطت القنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة، فجابه العناصر مخاطر عدة للتمكن من السيطرة على النيران بسبب استمرار سقوط القذائف واحتواء تلك البقعة الجغرافية على القنابل العنقودية والالغام".

وذكرت أن "العناصر عملوا على اخماد النيران التي طالت احراج الزيتون وكروم العنب في بلدات دبل ورميش وعين ابل.

وتوزع العناصر أيضا على بلدات الخيام وراشيا الفخار وعلما الشعب والضهيرة واللبونة ورأس الناقورة لإخماد الحرائق التي اندلعت في احراج تلك البلدات".

وأضافن "في بلدة علما الشعب كادت النيران ان تطال المنازل الا ان تضافر جهود عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية والهيئة الصحية الإسلامية قد حال دون ذلك، فتمت السيطرة على النيران واقتصرت الاضرار على خسائر في الثروة الحرجية الشديدة التنوع"، معلنةً أنه "عند تنفيذ عملية الإطفاء في احراج اللبونة تعرض أحد عناصر مركز صور العضوي لاصابة طفيفة نتيجة انفجار لغم أرضي أدخل على اثرها إلى المستشفى وقد خرج منها منذ قليل ليعود الى المركز".