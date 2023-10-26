ممثل "حماس" في لبنان التقى دريان وبحثا في مستجدات معركة "طوفان الأقصى"

التقى ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، على رأس وفد قيادي، مفتي الجمهوية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث جرى استعراض مستجدات معركة "طوفان الأقصى" ودوافعها وأبعادها، والجرائم التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار عبد الهادي، إلى أن "المقاومة ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأن هذه الجرائم الوحشية هدفها التغطية على النصر المؤزر الذي حققته المقاومة في السابع من أكتوبر"، معتبراً أن "هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وهو نصر لكل الأحرار المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية".

وأشاد عبد الهادي، بـ"مواقف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية"، داعياً إلى "ضرورة تكثيف الجهود والمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الصامد، مدعوماً من الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموماً".

من جهته، أعرب دريان عن "إدانته لجرائم الاحتلال الوحشية في غزة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيداً بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وبالإنجاز العظيم الذي حققته المقاومة".