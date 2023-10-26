"الجديد": القوات أبلغت قائد الجيش أنها ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط

أفادت مصادر قناة "الجديد"، بأن "القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط". وكشفت المصادر، أن "الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان".

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