"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز": جناحا الفرانشايز يساهمان إيجاباً في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية

اشارت "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز - الفرانشايز" في بيان، الى انه "يضم قطاع الفرانشايز المتكامل علامات/ماركات فرانشايز محلية الصنع. كما يضم علامات/ماركات أجنبية، استثمر فيها لبنانيون، ويعمل فيها لبنانيون، وتضطلع بدور مهم في تكبير حجم الاقتصاد، وتساهم في زيادة الناتج الوطني كون القسم الأكبر من مداخيل المشغل/المستثمر اللبناني يدخل في حسابات الناتج. وتمكن أصحاب القطاع، بمبادراتهم وتحليهم بالشجاعة، من مواجهة التحديات، رغم المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية".

أضافت: "كما أن الماركات العالمية في لبنان، لا سيما المطاعم، عقدت شراكات تطويرية مع صناعات لبنانية غدت موردة لها بنسب تخطت ثمانين بالماية في بعض الحالات، بمواصفات وجودة عالمية، الأمر الذي جعل هذهالماركات تصدر منتجاتها المحلية الى حاملي تراخيص الامتياز للماركات عينها في الدول المجاورة، متفوقةعلى منافسات حقيقية في الأسواق الأكثر تطلبا".

وتابعت: "بما أن الفرانشايز اللبناني المنشأ يتوسع عالميا بالاعتماد على مميزات ومواصفات لبنانية خاصة وفريدة وجذابة، فقد أصبح منتشرا في الخليج العربي، أوروبا، إفريقيا، أميركا وكندا، وهذا يبرهن أنه فرض ذاته وهويته، وأنه قطاع ناجح قائم على الابتكار والابداع والحداثة والديناميكية والاستثمار وتأمين الفرص والوظائف للبنانيين، في لبنان والخارج".

وأردفت: "لذا، فإن جناحي الفرانشايز، المحلي والأجنبي، يساهمان ايجاباً في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، ويخففان من حالتي الركود والكسادبشكل كبير وملموس، وأي ضرر يلحق بأحد الجناحين المتكاملين، يصيب الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤثر سلبا عليه، ويحرمه من الاستثمار والتوسع وفرص العمل الواعدة".