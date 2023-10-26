شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو توجّه الاتّهام رسمياً لصحفية أمريكية روسية موقوفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

وجّهت السلطات الروسية، الخميس، رسمياً الاتّهام إلى صحفية أمريكية روسية موقوفة، لأنّها لم تصرح عن نفسها «عميلة لحساب جهة أجنبية».

وألسو كورماشيفا هي ثاني صحفية أمريكية اعتُقلت في روسيا هذا العام، بعد مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في موسكو منذ مارس/آذار بتهمة التجسس.

وذكرت إذاعة أوروبا الحرّة في بيان، أنّ لجنة التحقيق الروسية وجّهت رسمياً الاتهام لكورماشيفا، الخميس، عقب توقيفها في مدينة قازان بوسط روسيا الأسبوع الماضي.

وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات، إذا دينت بالتهم الموجهة إليها.

وكورماشيفا موقوفة في الحبس الاحتياطي حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وتقيم الصحفية في براغ مع زوجها وطفليها. وصودر جوازا سفرها الروسي والأمريكي خلال زيارة إلى روسيا في يونيو/حزيران.

وقالت السلطات إنّها لم تصرّح عن حيازتها جنسية أمريكية ففرضت عليها غرامة.

واعتُقلت الأسبوع الماضي بالتهم الجديدة، بينما كانت بانتظار إعادة جوازيها إليها.

وبموجب القانون الجنائي الروسي يتعيّن على أيّ شخص ينخرط فيما تعتبره السلطات «جمعاً محدّداً» للمعلومات التي قد تهدّد الأمن القومي الروسي، تسجيل نفسه ك«عميل لحساب جهة أجنبية».