شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تطرد عراقياً أحرق مصاحف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - (رويترز)

قال تلفزيون (تي.في4)، الخميس، إن وكالة الهجرة السويدية طردت عراقياً أحرق مصاحف في احتجاجات، بالأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها «وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد... ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 إبريل 2024».

وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو/تموز، إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.

وفي أغسطس/آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج، بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك.

والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي، إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.