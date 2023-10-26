انت الان تتابع خبر غزة.. إسرائيل تعلن الانتقال الى "الهجوم المتعاظم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد غالانت "نمر بظروف صعبة.. ولا بد من أن ننتصر في الحرب.. ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف لإستمرار المعركة"

وتابع "أهدافنا دقيقة ونفذنا ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس... ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف.. قواتنا على أتم الاستعداد وستبدأ العملية العسكرية البرية في الوقت المناسب".



من جهة أخرى، قال غالانت "مستعدون لاحتمال التطور في الشمال وسلاح الجو جاهز لذلك.. ندير حربا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.