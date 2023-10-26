انت الان تتابع خبر بغداد ترحب بإهداء مقر الديمقراطي الكردستاني لجامعة كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "ترحب الحكومة بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإهداء مقرّ الحزب في كركوك، المشغول من قبل المقرّ المسيطر في المحافظة، إلى جامعة كركوك".

وأضاف "في الوقت الذي يثمن فيه رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة الحكيمة، يجدد تأكيد حرص الحكومة على استدامة الأمن والتعايش والأخوة في كركوك، وباقي محافظات العراق، التزاماً منها ببرنامجها الحكومي، وتطبيقاً لسيادة القانون؛ من أجل عراق مزدهر يتمتع فيه جميع مواطنيه بالأمن والسلام".