الضمان الاجتماعي المطور.. برقم الهوية الإطلاع على تفاصيل طلب التقديم بالمعاش

ياسر رشاد - القاهرة - الضمان الاجتماعي المطور.. زاد البحث عليه خلال الساعات الأخيرة من قبل المواطنين السعوديين بالتزامن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، وتداول شروط التسجيل للفئات المستهدفة، مما جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور..رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أجابت على أحد الأسئلة الواردة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، بشأن المتابعة بعد التقديم على الضمان الاجتماعي المطور و الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق.

وأوضحت الوزارة أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يتم الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق، من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج "الضمان الاجتماعي".

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل الطلب بالضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الدخول إلى المنصة الدعم والحماية الاجتماعية، بزيارة الرابط التالي ..

https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login

قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي المطور بعد الزيادة

وتهدف منصة الدعم إلى تقديم الدعم المطلوب للمستفيدين لبرامج الدعم الحكومي المقدمة في المملكة العربية السعودية وتسهيل معالجة طلبات المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق.

يذكر أن منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%، والتي سيتم إضافتها تلقائيا على المعاش الأساسي، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة.

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدر توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام أي لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.