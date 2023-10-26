لوكاشينكو يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة باستخدام أسلحة نووية

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من اندلاع حرب عالمية ثالثة باستخدام أسلحة نووية، وذلك بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالسلاح من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.

اندلاع حرب عالمية ثالثة

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الوضع في أوكرانيا من خلال إمدادها بالسلاح، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة باستخدام أسلحة نووية.

وأضاف: "الأمر المثير للقلق هو أننا قادرون على تدمير حتى النظام العالمي السيئ القائم اليوم. واليوم نتخذ المزيد والمزيد من الخطوات نحو حرب واسعة النطاق باستخدام الأسلحة الأكثر فتكا".

وفي وقت سابق، قال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتصرف بشكل صحيح تماما ويطلب المساعدة من الغرب.

ووفقا له، وافق زيلينسكي على شروط الغرب و"يقاتل حتى آخر أوكراني"، لذلك يجب أن يحصل على ما وعد به.