السويد تطرد حارق كتاب الله وتمنعه من الدخول لمُدة 5 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - لم يتم تمديد تصريح إقامة المُهاجر العراقي، "سلوان موميكا"، الذين نظم العديد من التظاهرات في السويد لحرق كتاب الله، حسبما أفادت قناة "تي في 4" السويدية نقلًا عن دائرة الهجرة.

وذكرت قناة "تي في 4" السويدية، قررت دائرة الهجرة ترحيل سلوان موميكا خارج السويد، مُوضحة أنه "بعد الترحيل، سيتم منع موميكا من العودة إلى السويد لمُدة خمس سنوات".

بدورها، قالت قناة "SVT" السويدية، إن المواطن العراقي كان قد سجل في السويد كمهاجر في أبريل 2021 وحصل على تصريح إقامة صالح لمدة ثلاث سنوات.

وكان موقع "راديو السويد"، أفاد في وقت سابق، بأن المُتطرف سلوان موميكا، يعتزم تنظيم "فعالية جديدة" لحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال الموقع: "على الرغم من أن احتجاجاته السابقة ربما تكون قد أثارت هجومًا إرهابيًا ضد مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، يُخطط موميكا لتجمع جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم السبت، وقد حصل على إذن من الشرطة لتنظيم التجمع".

هذا وحذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، من أن "السويد لم تُواجه تهديدًا أمنيًا في تاريخها الحديث كما هو الآن، مُنددًا بهجوم بروكسل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مواطنين سويديين".

محكمة سويدية تُصدر أول حُكم بتُهمة "التطرف" بعد حرق كتاب الله

أصدرت "محكمة سويدية"، أول حُكم بتُهمة التطرف على رجل أُدين بإحراق كتاب الله، صوّر جريمته بالفيديو ونشرها على شبكة الإنترنت، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الخميس.

وبحسب قناة SVT التلفزيونية السويدية، فإن تلك هي القضية الأولى في البلاد التي اعتبرت فيها محكمة لنشوبينغ الابتدائية حرق القرآن بمثابة تحريض على الكراهية العرقية والدينية، حيث تلقى المدان حكما مع وقف التنفيذ وغرامة.