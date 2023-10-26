عاجل| أمريكا تُخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - خصصت "واشنطن"، حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 150 مليون دولار، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، مساء اليوم الخميس.

وقال بلينكن، إن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات.

وفي وقت سابق قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على مسألة تخصيص الحزمة الثامنة من تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كانت مسألة دعم أوكرانيا واحدة من القضايا الرئيسية.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن جميع زملائه تقريبا استخدموا عبارة "لقد تعبنا من أوكرانيا" في محادثاتهم معه.

ووفقًا له، أصبح من الصعب الحفاظ على اهتمام المواطنين بالصراع الأوكراني، لذلك يجب حله في أسرع وقت ممكن.

روسيا تُعلّق على نشر أمريكا أنظمة دفاع صاروخية وجوية في الشرق الأوسط

أكدت "وزارة الخارجية الروسية"، أن نشر أمريكا لأنظمة مُضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط "يعد استفزازات ويخلق توترًا إضافيًا في المنطقة"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط يعد استفزازا ويخلق مزيدا من التوتر في المنطقة.

وأضافت تعليقًا على خطط البنتاغون لنشر أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك نظام "باتريوت"، في الشرق الأوسط: "ما الذي تحتاجه المنطقة؟ تهدئة سريعة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس استفزازات من الولايات المتحدة على شكل إمدادات ونشر الأنظمة المضادة للصواريخ المذكورة".