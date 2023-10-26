حماس تُصدر بيانًا عاجلًا حول دور روسيا في إنهاء العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حسام بدران، أن روسيا قادرة على لعب دور مُهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

قال بدران: "إن حماس تقدِّرُ دور روسيا على المستوى الدولي، وخصوصًا استخدامها لحق النقض ردًّا على موقف أمريكا، التي تدعم الاحتلال إلى ما لا نهاية".

دور روسيا في إنهاء العدوان:

وأضاف بدران، أنه "يُمكن لـ روسيا أن تلعب دورًا أكبر في إنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة ومُمارسة الضغوط الدولية لإيصال مساعدات عاجلة لأهلنا في قطاع غزة".

في وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنها تُقدر موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية.

أضافت حماس، في بيان لها أن "وفد الحركة أعرب عن تقديره الكبير لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك جهود الدبلوماسية الروسية النشطة".

إسرائيل تُناشدُ روسيا بطرد مُمثلي "حماس" فورًا من موسكو:

أصدرت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، بيانًا طالبت فيه روسيا بطرد مُمثلي حركة "حماس" فورًا من موسكو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

زعمت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "حماس أخطر منظمة إرهابية من داعش..أيادي كبار مسئولي حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي ذبحوا وقتلوا وأعدموا وأحرقوا، وهم مسئولون عن اختطاف أكثر من 220 إسرائيليًّا بينهم أطفال ونساء وشيوخ"، على حد تعبيرها.