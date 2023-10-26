تقرير رسمي.. إسرائيل تقتل 246 امرأة فلسطينية يوميًا في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سارة أبو شادي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس تقريرًا، حوالي إجمالي عدد الضحايا، الذين استشهدوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وحسب التقرير، الذي حصل موقع الخليج 365 على نسخة منه، بلغ عدد الضحايا 7028 شهيدًا، من الرجال والنساء والأطفال والفئات العمرية المختلفة.

وأشار التقرير إلى استشهاد 3899 من الذكور، و3129 من النساء، موضحًا أن الضحايا من البالغين 4115 شهيدًا، بينما استشهد 2913 طفلًا، بنسبة 41.4% من إجمالي الشهداء منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن معدل متوسط الضحايا يوميًا يشمل 235 من الذكور، و246 من الإناث، بإجمالي 481 شهيدًا في اليوم، منهم 272 من البالغين، و209 شهداء من الأطفال.