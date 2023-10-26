"لانثق بحماس ولا وزارة الصحة".. أمريكا تشكك في أرقام ضحايا الاحتلال على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال البيت الأبيض، إنه يعمل مع شركائه على الأرض لتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع البيت الأبيض: "الضحايا في غزة ليسوا قريبين من الأرقام التي تخرج من هناك، نعرف أن هناك ضحايا مدنيين في غزة ولكن لا ينبغي الاعتماد على أرقام حركة حماس ووزارة الصحة بغزة".

وأشار البيت الأبيض: "من حق إسرائيل أن تستهدف وتلاحق حماس بعدما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الهدنة الإنسانية قد تكون لساعات وفي بعض المناطق لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة".

وتابع البيت الأبيض: "الرئيس بايدن كان واضحا بشأن التعامل مع أي تدخل إيراني في الصراع بين إسرائيل وحماس، كما أن الأمم المتحدة هي التي دعت وزير الخارجية الإيراني، ونريد أن تستغل وجوده لسؤاله عما تقوم به بلاده".

واستطرد البيت الأبيض: "حماس ضاعفت الأرقام بعد الهجوم على المستشفى المعمداني ونعلم أن هذه الأرقام غير صحيحة، و ننصحكم بعدم استخدام الأرقام التي تعلنها حماس الإرهابية، والتي تمنع الآلاف من مغادرة غزة، و يجب تجنب كل الضحايا المدنيين وهذا ما ناقشناه مع شركائنا في إسرائيل".

وتابع البيت الأبيض: "يجب إعادة كل الرهائن من غزة، وسنواصل جهودنا في هذا الصدد، كما أنه لا يمكنني التحدث عن حالة وظروف مقتل عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ونعبر عن تعازينا له، كما أن فكرة حل الدولتين ليست جديدة والرئيس بايدن يؤمن بذلك وأصبحت مهمة صعبة ولا نعلم كيف تكون آفاقها".