الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، آخر مستجدات عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع في الأسواق المصرية.

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز "، مساء الخميس: "الرئيس السيسي وجه الدولة كلها بأهمية مواجهة ارتفاع الأسعار وبناء على ذلك أطلقت الحكومة مبادرة خفض الأسعار بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص" مضيفا:"يتم طباعة الأسعار على المنتجات المخفضة أسعارها".

وأضاف علاء عز: "المبادرة تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن والقطاع الخاص قام بتخفيض هامش ربحه والدولة قامت بتيسير الإفراج على السلع من الجمارك".

وتابع علاء عز : "تخفيضات أسعار السلع وصلت لـ 25 % والهدف الأساسي هو خفض الأسعار حتى يتم الحد من ارتفاع التضخم الذي أتى إلى مصر من الخارج بسبب الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنه يتم توفير السلع ذات الأسعار المخفضة في مختلف السلاسل التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية.