جيش الاحتلال: وصول خبراء أمريكيين لهم تجربة في حرب العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، وصول خبراء أمريكيون إلى تل أبيب، مشيرا إلى أن لهم خبرات سابقة من مشاركتهم في حرب العراق.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن الاثنين الماضي أن البنتاجون قام بإرسال عدد من الخبراء العسكريين إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم والمشورة إلى الإسرائيليين.

سبق وأن أرسل البنتاجون حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، وألحقها فيما بعد بحاملة "يو إس إس دوايت أيزنهاور"، إضافة إلى أسطولها الحربي المرافق؛ لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وردع أي تحرك عدائي ضدها أو أي مجهودات لتوسيع الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.