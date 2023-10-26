شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: قمة القاهرة للسلام لعبت دوراً كبيراًفى تخفيف المعاناة على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شاب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن قمة القاهرة للسلام لعبت دوراً كبيراً في تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، حيث ساهمت فى تسليط الضوء للعالم أجمع على الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين.

وأضاف فتحي فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن القمة وضعت المجتمع الدولى أمام مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، ولابد من تحرك عالمي للضغط على إسرائيل بسرعة دخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وأوضح، أن القمة نجحت أيضاً في حشد أكبر عدد من الدول لتقديم رسالة موحدة للعالم بأن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبول، كما أنها حشدت العالم تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن قمة القاهرة للسلام بمجرد انعقادها كان نجاحا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية المصرية، لأنها استطاعت أن تنعقد بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم، بالإضافة إلي عدد من المنظمات الدولية، وهذا انعكس بشكل كبير على القضية الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن التحرك السريع لمصر بدعوة جميع دول العالم لعقد هذه القمة دليل على قوة مصر إقليميا وعالميا، كما أنه دليل عن أن مصر هي المدافع الأول والأكبر عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وأن مصر هي دولة دائما داعية للسلام.