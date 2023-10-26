البتاغون: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الجوية

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأميركيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.
ولفتت الى أن القوات الأميركية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.
ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية إن "القوات الأمبركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم".
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